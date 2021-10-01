قصواء الخلالي: هيرودوت نقل مقولة «مصر هبة النيل» من مؤرخ بعصر البطالمة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن «موسوعة مصر القديمة» للدكتور سليم حسن، إحدى أهم الموسوعات التي أسست لعلم وتاريخ الحضارة المصرية القديمة بأيدٍ مصرية خالصة، وفيها أفنى الدكتور «حسن» حياته لربط هذا التاريخ بشكل منظم ودقيق.

الخلالي: الإغريق أطلقوا على مصر اسم «إيجيبتوس»

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أنه في الجزء الأول من الكتاب، خصص الدكتور الراحل جزءً خاصا سرد فيه أصل مصر وأصل المصريي»، وروي فيه أنه قبيل وصول الإغريق إلى مصر كان يطلق على مصر اسم «كيميت»، وكانت تعني الأرض الخصبة، وبعد وصول الإغريق أطلقوا عليها اسم «إيجيبتوس».

الخلالي: المصري القديم كان ينظر باستعلاء لسكان لبلاد الأخرى

وأوضحت أن المصري القديم كان ينظر للآخرين من سكان البلاد والقارات الأخرى بنظرة استعلاء، وذلك لأن المصري القديم كان يحيا في حضارة كبرى مقارنة بالآخرين، بسبب مرور نهر النيل بأراضي مصر، والذي كان ينتج عنه الأرض السوداء الطيبة التي تخرج منها المحاصيل الزراعية حتى قبل ظهور الأسر الفرعونية.

وأكدت أن مقولة «مصر هبة النيل» لم يكن أول من قالها المؤرخ الإغريقي اليوناني هيرودوت، ولكنه نقلها من مؤرخ عصر بطليموس الأول «هيكاتا الميليتي»، «الجملة كان في قصدها مصر منحة النيل، ومع التعريب والتغيير فيها أصبحت مصر هبة النيل».

وأشارت إلى أن نهر النيل كان بالنسبة المصريين القدماء روح للحياة المصرية، وعلى ضفتيه كانت تطرح الحضارات والمحاصيل الزراعية، وكان مقدسا ومقدرا بالنسبة لهم بشكل كبير.

وتابعت: «أصل الإنسان المصري كان إفريقيا، ومع الوقت قدم لمصر جنسيات أخرى ولاجئين أغلبهم من دول قارة آسيا، وهؤلاء المواطنون عندما جاءوا إلى مصرتطبعوا بطباع المصريين وحصلوا على ثقافتهم وعاشوا ضمن الحضارة المصرية، ومن هنا حدثت الارتباطات والزيجات بين المصريين والقادمين من الدول الأخرى».