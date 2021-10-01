قصواء الخلالي: الكتب المطبوعة لن تموت.. وتعزز إدراك وفكر الأطفال

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن اهتمام الآباء والأمهات برواية القصص لأبنائهم والاهتمام بما يسمي «أدب الأطفال» أمر هام وضروري لتنمية الحالة النفسية للطفل وعدم إصابتهم مستقبلا بأي نوع من الخلل الفكري أو الإدراكي أو الحسي أثناء تعاملهم مع الغير.

الخلالي: الورقة والقلم والكتاب المطبوع عمرهم ما هينتهوا

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها لبرنامجها «في المساء مع قصواء»، على قناة «CBC»، اليوم الجمعة، أن الثقافة والفكر والشكل الكلاسيكي الخاصة بالأوراق والكتب على مر التاريخ الإنساني لا يموت، «الورقة والقلم والكتاب المطبوع عمرهم ما هينتهوا، وصلة الإنسان بالكتاب مش هتخلص، وإلا هيكون فيه خلل كبير في تلقي المعرفة بالنسبة للإنسان».

وأوضحت أنه بالنسبة للأطفال يجب على والديهم أن يقرأوا لهم الكتب التي بها الكثير من الرسومات التي تنمي لديهم ملكة الفكر والاستيعاب وحب القراءة منذ الصغر، وهو ما سيسهل على الوالدين عملية تعليم الأطفال مستقبلا من خلال شرح تلك القصص بشكل مبسط لهم، «نموا في اولادكم حب الكتاب والقراءة، ولو ده حصل فالموضوع في المستقبل هيكون بسيط».

الخلالي: نموا في أبنائكم حب الكتاب والقراءة

ولفتت إلى أن استخدام الوالدين الأصوات المنخفضة والمرتفعة أثناء قراءة الكتب للأبناء أمر هام يعظم من درجة الاستفادة ويجذب انتباه الطفل وينمي لديهم ما يسمي بلغة الخطابة لينتبهوا إلى أحداث القصة ولا يتشتت انتباههم، «ده هيفيدهم مستقبلا لأنهم هيكونوا حابين يتعلموا ويفهموا ويعرفوا، ولما نتعامل مع أبنائنا كدة هيكون عارفين الصح من الغلط وبعد كدة يعرفوا يختاروا أصدقائهم».

وتابعت: «غياب الأخلاقيات في تربية الأبناء منذ الصغر السبب الرئيسي لوجود خلل لديهم في سن المراهقة وفيما بعد، ولما الطفل يتجاوز في حق الآخرين في بداية حياته ومحدش من والديه يعلمه الصح من الغلط ده هينمي عندهم روح الفساد المبكر».