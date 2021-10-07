التعليم تعلن أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد.. «مفيش أون لاين»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها، عن عدد أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد، والخريطة الزمنية لكل فصل دراسي، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي السبت المقبل الموافق 9 أكتوبر الجاري، بمختلف محافظات مصر، وسط تطبيق إجراءات وقائية صارمة على المدارس، وينتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022.

عدد أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد

وحددت وزراة التربية والتعليم عدد أيام حضور الطلاب للعام الدراسي الجديد، على النحو التالي:

ـ يبدأ العام الدراسي الجديد في 9 أكتوبر 2021، وينتهي في 16 يونيو 2021.

ـ مدة العام الدراسي 34 أسبوعاً.

ـ ينتهي الفصل الدراسي الأول في 13 فبراير 2022.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الاعدادية، في 15 يناير 2021.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الأول 93 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ مدة أيام الدراسة الفعلية للفصل الدراسي الثاني 97 يوما، بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ـ تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتعتبر ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.

ـ يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

ـ تبدأ الامتحانات الشفهية والعلمية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر ديسمبر.

ـ تبدأ إجازة منتصف العام اعتباراً من السبت 5 فبراير 2022، لمدة أسبوعين وتنتهي في 17 فبراير 2022.

ـ يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022 ويستمر حتى 9 يونيو 2022.

ـ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 7 مايو 2022.

ـ تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية، للفصل الدراسي الثاني، السبت 21 مايو 2022.

ـ تقام امتحانات الثانوية العامة السبت 11 يونيو 2022.

ـ تبدأ الامتحانات الشفهية والعلمية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويحظر عقد امتحانات في شهر أبريل.

ـ تستمر الدراسة والمراجعة لطلاب الصف الثالث الثانوي أثناء عقد الامتحانات الشفهية والعلمية، للصف الأول والثاني الثانوي.

وشدددت التربية والتعليم على مديري المديريات بالانتهاء من وضع الجداول المدرسية ووضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول لتحقيق سبل التباعد الاجتماعى بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية ووفقًا لظروف كل محافظة، وضرورة الالتزام بما جاء بالكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن وطباعة الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/2022؛ الصادرة من وزارة الصحة والسكان؛ قطاع الطب الوقائي، والتي تم رفعها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس، مع عدم دخول العاملين بالمدارس إلا بعد تلقى اللقاح أو يتم أخذ مسحة له مرتين أسبوعيًا حتى يتلقى اللقاح حرصًا من الدولة على صحة أبنائها.