تجهيز 57 ألفًا و749 غرفة عزل بالمدارس تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن تجهيز ما يقرب من 57 ألفًا و749 غرفة عزل كورونا في المدارس، بواقع 48 ألفًا و580 غرفة بالمدارس الحكومية على مستوى الجمهورية، و9 آلاف و169 غرفة بالمدارس الخاصة.

ويأتي ذلك لعزل أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، لحين تواصل المدرسة مع أقرب مستشفى العزل؛ لنقل الحالة المصابة إليها، موضحا أن المدارس من المقدرر أن تستقبل نحو 21 مليونا و875 ألفا و270 طالبا، خلال العام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدا أنه لا يوجد نية على الإطلاق لتأجيل بدء الدراسة، مهما كانت الظروف والتحديات الناتجة عن جائحة كورونا.

تأجيل بدء الدراسة

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن لكل مدرسة غرفة عزل شاملة كل المستلزمات الطبية، مؤكدا أنه في حالة وجود اشتباه بفيروس كورونا بين الطلاب، مع بداية العام الدراسي الجديد، يتم عزل الطالب فورا، ويحصل على إجازة لمدة أسبوعين لحين التعافي من الإصابة، ثم يعود إلى المدرسة مرة أخرى، موضحا أن الحضور في المدارس يوميا وإلزاميا لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ويتم تسجيل الغياب والحضور مع أول أيام الدراسة.

عزل أي طالب يشتبه في إصابته بكورونا

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم قياس درجة الحرارة لجموع الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، وأن الوزارة وزعت أجهزة حرارة على جميع المدارس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية استعدت جيدا لبدء العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر الجاري، منوها إلى أنه على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، الالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية داخل المدرسة، وعدم نزعها طوال اليوم الدراسي.

آليات التعامل مع إصابات كورونا

1- حال حدوث إصابة مؤكدة أو أكثر يتم الالتزام بالإجراءات الوقائية للتعامل مع الحالات، وتنفيذ آليات الغلق، طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم 28 بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

2- في حال حدوث اختلاط إيجابي لحالة صحية مؤكدة يتم عزل الطالب عزل منزلي، ومتابعة حالته شريطة إخطار ما يفيد مخالطته لحالة إيجابية مؤكدة.

3- في حال إصابة الطالب أو المعلم بناء على تقرير معتمد من التأمين الصحي يتم إخطار المدرسة، والتي تقوم بدورها بإبلاغ الإدارة الصحية والتعليمية بالأمر لمتابعة الطالب أو المعلم هاتفياً، وعند التأكد يحصل على عزل منزلي لمدة أسبوعين على الأقل.

4- إذا لاحظ المشرف أو الزائرة الصحية في المدرسة أي علامات من علامات الإعياء على الطالب بعد دخوله المدرسة يتم عزله في غرفة العزل حتى يتم استدعاء ولي الأمر، ويقوم طبيب المدرسة بالكشف عليه لبيان التشابه من عدمه بالمرض، ويكون الطالب حتى قدوم ولي الأمر معزولاً صحياً بصحبة أحد المشرفين، مع ارتداء الكمامة الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية المشددة، ويُمنع ارتداء الطالب الكمامة في حالة وجود ضيق تنفس، وعند التأكد من إصابة الطالب بكورونا يُعزل لمدة أسبوعين على الأقل مع متابعة المخالطين له.