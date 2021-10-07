«التعليم» تكشف مهام مديري المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2021

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن دور مديري المدارس في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مؤكدة أن الدراسة ستكون نظامية مع تفعيل الحضور والغياب، ومراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير المنشآت التعليمية وإلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن»، أن دور مدير المدرسة يتمثل في الآتي:

-أول من يدخل المدرسة قبل الطلاب والمعلمين وهو أخر واحد من يخرج منها.

-يتابع بنفسه وصول المعلمين والطلاب إلى المدرسة قبل بدء الطابور من خارج المكتب.

-يسأل الطلاب المتأخرين عن أسباب التأخير وينذرهم باتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة تكرار ذلك.

-يتابع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة من شأنها الحفاظ على التلاميذ والمعلمين بالمدرسة.

-يحضر الطابور ويتابع الأنشطة التي تجرى فيه ويعطي تعليمات يومية بضبط المدرسة وتحقيق النظام والالتزام بالتعليمات.

- يتابع توزيع المعلمين والمشرفين عن الحصة الأولى.

«التعليم» توجه بتخصيص ووقتاً مناسباً لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى

-يتابع غلق أبواب المدرسة بعد الانتهاء من الطابور مباشرة ويعطي الإذن بفتحها عند الضرورة ثم التأكد من غلقها مرة أخرى حتى نهاية اليوم الدراسي.

-التأكد من تسجيل إذن المعلمين الذين يغادرون المدرسة للضرورة الملحة ويطبق القرار الوزاري الخاص باحتساب الأذن ضمن أيام الغياب.

-يطلب من الموجهين التواجد داخل الفصول الدراسية ومتابعة فاعليات التدريس وقياس مستوى الطالب في مادة التخصص.

-يرفع الموجه تقريره إلى مدير المدرسة لاتخاذ ما يراه مناسباً والتأكد من توقيع معلم المادة على الزيارة وأمام الموجه.

-عدم مغادرة الموجهين بالمدرسة قبل نهاية اليوم الدراسي.

-متابعة اللجان المختلفة أولاً بأول.

-يضع نظاماً ووقتاً مناسباً لاستقبال أولياء الأمور الذين لديهم شكاوى ويعلن ذلك في أماكن واضحة حتى ينقله الطلاب إلى أولياء الأمور.

-يتابع المدير تسجيل غياب المعلمين والطلاب بدقة ويتخذ الإجراءات القانونية المناسبة عندما يتطلب الأمر ذلك.

-يتابع تنفيذ خطة الأنشطة والمسابقات بالمدرسة ويشارك فيها ويشجع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور على المشاركة.

-يستخدم الأساليب التربوية في إثابة وتعديل سلوك الطلاب مع عدم إلحاق أي أذى بدني أو معنوي للطلاب مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

-التأكد من إحكام غلق كل مفاتيح الكهرباء وصنابير المياه والأبواب والشبابيك قبل مغادرة المدرسة والتأكد من عدم هدر المياه بأي صورة من الصور.

-يضع ضوابط وتكليفات المدرسة أثناء الفترة المسائية عند وجودها بالمدرسة.

-التأكد من تواجد النوبتجية في فترة عملها.

-متابعة تفعيل القرار الوزاري رقم 53 بجميع بنوده مع عدم عمل المجموعات أثناء اليوم الدراسي.

-يمنع تماماً ممارسة الدروس الخصوصية في المدرسة في أي وقت وتحت أي مسمى وإحالة مرتكب ذلك إلى التحقيق فوراً مع اعتبار ذلك مسئولية مباشرة لمدير المدرسة.

-يشكل فريق من الطلاب في شكل مجموعات صغيرة بأنشطة الشرطة المدرسية وجماعة الصحافة وجماعة التمثيل وجماعة المسرح.