«التعليم» تصدر تعليمات مهمة للمدارس بشأن العام الدراسي الجديد (مستند)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، مشددة على جميع المدارس بضرورة تنفيذ كافة التعليمات، والتأكيد على حضور الطلاب وتواجد المعلمين طوال اليوم الدراسي.

وأضافت في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه يجب على جميع المديريات التعليمية متابعة نسب تلقي لقاح كورونا للمعلمين.

تعليمات للمديريات بوضع حلول مرنة لتقليل الكثافة بالمدارس

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن هناك تعليمات للمديريات التعليمية بوضع حلول مرنة ومتفاوتة لتقليل الكثافة بالمدارس والفصول، لتحقيق سبل التباعد الاجتماعي بين الطلاب، ومن بينها استغلال الفراغات الموجودة بالمدرسة أو تقسيم حضور الطلاب إلى فترتين بعد موافقة مدير المديرية، ووفقًا لظروف كل محافظة.

شروط تقسيم اليوم الدراسي

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تقسيم اليوم الدراسي آخر الحلول التي وضعتها الوزارة للحد من الكثافات الطلابية بالمدارس، إلى فترتين له شروط، أهمها ألا يؤثر ذلك على الخريطة التي حددتها الوزارة للانتهاء من كل منهج دراسي للمواد.