الكشف على 550 حالة ضمن «نور حياة» في قرية «إسحاقة» بكفر الشيخ

نظم صندوق «تحيا مصر» قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية المجانية «نور حياة»، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بقرية «إسحاقة»، التابعة لمركز كفر الشيخ، بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة و«بنك الشفاء المصري»، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبحضوراللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومحمد مطاوع، مندوب صندوق «تحيا مصر».

وقال محمد مطاوع، مندوب صندوق تحيا مصر، إن القافلة الطبية شملت الكشف وتقديم العلاج والنظارات بالمجان، وتحويل حالات المياه البيضاء وحقن العين للمستشفى العسكري بكفر الشيخ، لإجراء العمليات مجاناً، مؤكداً أنه استفاد من خدمات القافلة 550 حالة خلال اليوم الأول للقافلة، وسيتم استئناف أعمال القافلة في التاسعة من صباح غد الجمعة، بمركز شباب قرية «إسحاقة».

المبادرة تباشر أعمالها في دسوق وقافلة ببيلا

وفي وقت سابق، وقعت المبادرة الكشف الطبي على نحو 700 مريضاً بمركز دسوق، حيث جرى تذليل العقبات أمام فريق الحملة، التي تقوم بعمل الفحوصات الطبية وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، حيث تتمركز بنادى المعلين في دسوق، بدعم صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة، وبالتنسيق مع جميعة «رسالة» فرع دسوق.

وفي سياق متصل، نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية لأهالي قرية «الترزي» التابعة لمركز بيلا، والتي استمرت لمدة يومين، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، وذلك تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».