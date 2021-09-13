ضمن مبادرة «نور حياة».. فحص 637 مواطنًا خلال يومين بالشرقية

أطلقت جمعية الأورمان، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، قافلة طبية ضمن مبادرة الرئيس «نور حياة»، لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، والتي تستمر على مدار يومين بالمعهد الديني بقرية شيبة الزقازيق بمحافظة الشرقية .

الكشف على 637 مواطنًا بالشرقية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة نجحت فى الكشف على 637 مواطنًا، وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من قرية «شيبة الزقازيق»، والقرى المجاورة، وخلال القافلة تم اكتشاف 145 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية، و501 حالة تحتاج لعمل نظارات طبية، حيث تتكفل المبادرة بكافة التكاليف دون أن يتحمل المواطن أية تكلفة.

المشاركة في مبادرة نور حياة

وأوضح «شعبان»، في بيان صحفي، اليوم، أن مشاركة الجمعية في المبادرة سوف تتم عبر عدة محاور، بداية من تجميع المرضى من خلال فرع المكتب بالمنصورة والانتقال للكشف عليهم، وتوفير النظارات الطبية لمن يحتاجها، بالإضافة إلى توفير وجبات غذائية للمرضى وتوزيع هدايا عينية عليهم.

الفئات الأكثر احتياجًا

وأشار إلى أن القافلة استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجًا وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، وقياس الضغط والسكر مجانًا، فضلاً عن تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفى العسكري بالمحافظة، مضيفاً أنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ولفت «شعبان» إلى أن كل هذه الفعاليات تتم بالتنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة لامتلاكها أكبر صرح طبي لعلاج مرضى العيون، وتوفير أحدث الأجهزة الطبية على أعلى مستوى للكشف على المواطنين بالشرقية.