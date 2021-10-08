حظك اليوم برج القوس الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من أهم صفات برج القوس أنه يميل إلى اللقاءات العائلية، فهم يقضون أوقاتا ممتعة مع أسرهم، كما أنهم يمتلكون روحا منطلقة ومنفتحة على الحياة، يميلون لاكتشاف كل ما هو جديد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

تنافر القمر وأورانوس في منزلي الصحة يطالبك اليوم ببعض الالتفات والعناية بصحتك.. نظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر قد يدفعك للابتعاد عن الفضوليين وتضع حدا لتدخل البعض.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.