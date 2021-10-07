حظك اليوم برج العقرب الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بشخصيته القوية، والتي لا تتأثر بالأحداث السيئة التي تحدث معه، ولا يمكن لتلك الأحداث أن تكون عائق لتحقيق أهدافه وأحلامه التي يرغب بها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك ألا تبعثر طاقتك لتحسن توظيف جهدك وتحديد مسارك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزلك الثاني عشر يولد بداخلك رغبة في التأمل، فقط راقب في صمت ولا تبح بأفكارك وخططك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة منى ذكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 نوفمبر.