حظك اليوم برج القوس الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج القوس بأنه يتميز بالبراءة، ويحمل في داخله طفل صغير، كما يكره هذا الكذب والخيانة والتعليق على أمور حياته الشخصية، كما يحب السيطرة على الآخرين، وإحساس القيادة والزعامة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الحادي عشر يعدك اليوم بعلاقات متينة ودافئة تربطك بالبعض، كما أن الأصدقاء يمثلون اليوم مساحة مهمة في حياتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

من اليوم "فينوس" في برجك تمنحك سحرا وطاقة عاطفية.. فلا تتردد في التقدم نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلادها 18 ديسمبر.