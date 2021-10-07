حظك اليوم برج الميزان الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان بكونه شخصية شديدة التفائل، يحرص دائما على نشر الطاقة الإيجابية من بينهم، كما أنه دائما ما يكون شخصية ملهمة للآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في برجك يمنحك الثقة ويجعلك جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

الكواكب مجتمعة في برجك.. تكسب الإعجاب ببساطة، وتميل اليوم نحو الاهتمام بمظهرك.

من أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة اللبنانية ديانا حداد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أكتوبر.