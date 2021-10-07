حظك اليوم برج الجدي الخميس 7-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي أنه يعتقد أن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، كما أنهم يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، ويتميز مولود هذا البرج بأنه هادئ جداً، ويتابع كل ما يدور حوله من بعيد، كما يتجنب الدخول في المشاكل أو أي عراك.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في وضع معاكس.. حاول اليوم أن تظل هادئا مهما تعرضت للاستفزاز.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

الكواكب مجتمعة في وضع معاكس، وينصحك الفلك أن تقاوم التشوش، وأن تقوم بما عليك تجاه الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة سميرة سعيد، ويوافق تاريخ ميلادها 10 يناير.