الحكم بالإفراج عن نجل شاروخان.. و«كورونا» يعطل خروجه

قررت المحكمة الهندية، الإفراج عن أريان نجل شاروخان، بدفع كفالة مالية، وذلك بعد محاكمة طويلة بعد ظهر اليوم الخميس، منذ إلقاء القبض عليه قبل أيام بتهمة تعاطي المخدرات.

فحص كورونا لنجل شاروخان قبل تنفيذ الإفراج

وبالرغم من قرار الإفراج عن أريان نجل شاروخان، فإنه لن يذهب لمنزله إلا صباح الغد الجمعة، وذلك وفقًا لقواعد كوفيد 19، حيث يجب أن يتم فحصه قبل الذهاب للمنزل.

وتم منح الإذن لأريان وأصدقائه الذين تم القبض عليهم معه بمقابلة عائلتهم بعد أكثر من 5 أيام لم يلتقون عائلتهم أو يتحدثون معهم بشكل منفرد.

وكان إلقاء القبض على أريان وزملائه، فجر الأحد، بحفلة مخدرات، كما أعلن المركز الوطني الهندي، الشرطة الهندية، على متن سفينة بإحدى الشواطئ الساحلية في مومباي.

ونال أريان الدعم من الجميع من محبين والده والتعاطف معه، كما دعمه العديد من نجوم بوليوود وأبرزهم سلمان خان الذي قام بزيارة شاروخان بمنزله لدعمه وأيضا النجم سونيل شيتي والنجم ريتك روشان.

دعم نجل شاروخان من نجوم بوليود

وكان نجوم ونجمات بوليوود، قد دعموا صباح اليوم، أريان خان ابن شاروخان، بهاشتاج يحمل اسم «WeStandBySRK»، وذلك للإفراج عن نجله، بعد أن تم إلقاء القبض عليه، ومن أشهر النجوم الذين دعموا أريان خان ابن شاروخان، شوشيتا كريشنامورثي، وبوجا باهات، وهازال ميتا، كما انضم جمهور شاروخان العربي لدعم شاروخان على الهاشتاج، وجاء من أبرز التعليقات، أن «أريان برئ، وذلك جزء من مكيدة لمحاربة الإسلام بالهند».

ووصل الهاشتاج الخاص بدعم أريان خان ابن شاروخان، إلى مركز متقدم عالميًا حتى الآن، حيث صرحت مصادر رسمية من الـ«NCB» وهي الحكومة الهندية، بأن الطب الشرعي اكتشف أن أريان يتناول المخدرات منذ 4 أعوام، وأنه كان دائم السفر ما بين دبي والمملكة المتحدة، ولربما في أثناء تواجده بهما أتيحت له الفرصة لتناولها.