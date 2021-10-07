أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 7 بنوك.. العائد يصل إلى 110%

توفر البنوك المصرية العديد من أنواع الشهادات والأوعية الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية لتلبية متطلبات العملاء كافة، مع اختلاف العائد على الشهادات، وذلك حسب المدة ودورية صرف العائد، ومن بينها العائد التراكمي بنهاية المدة.

وتعد شهادات الادخار من الأوعية التي يفضلها عملاء البنوك عن غيرها من الأوعية الأخرى، وذلك لما تتميز به من فوائد مرتفعة مقارنة بأنواع أخرى من الأوعية الادخارية في السوق.

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وهناك أنواع من الشهادات الادخارية التي تصل نسبة الفائدة عليها إلى 100% ثابتة، ويرتبط ذلك بمدة الشهادة ودورية صرف العائد.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 7 بنوك مصرية، كالتالي:

البنك العربي الإفريقي.. شهادة أميرالد

يقدم البنك العربي الإفريقي الدولي لعملائه شهادة «أميرالد»، وهي شهادة ادخار تراكمية لمدة 10 سنوات، وتتميز بعائد مرتفع ويبلغ العائد على الشهادة 110%، ويحصل عليه العميل بنهاية مدة الشهادة.

تفاصيل ومزايا الشهادة:

- الشهادات متوفرة للعملاء من الأفراد بمن فيهم القصَّر.

- إمكانية إصدار بطاقة ائتمان (ماستر كارد - فيزا)، بضمان الشهادة بحد أقصى 97% من قيمتها.

- إمكانية السحب على المكشوف بضمان الشهادة بحد أقصى 90% من قيمتها.

- إمكانية الحصول على العائد من خلال حساب توفير أو حساب جار.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وفقا لجدول الاسترداد بالبنك.

بنك الإسكندرية.. شهادة أليكس ستار

يوفر بنك الإسكندرية شهادة «أليكس ستار» التراكمية لمدة 10 سنوات، وتتميز الشهادة بعائدها المرتفع ويبلغ 100% يحصل عليها العميل بنهاية مدة الشهادة.

تفاصيل ومزايا الشهادة:

- الفائدة 100% ثابتة.

- المدة 10 سنوات.

- دورية صرف العائد بآخر المدة.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 5000 جنيه.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لربط الشهادة.

- الشهادة معفاة من كل أنواع الضرائب.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمتها.

بنك مصر.. شهادة القمة الثلاثية

يقدم بنك مصر شهادة القمة الثلاثية، وهي شهادة ادخار ذات عائد سنوي ثابت 11% وتصرف شهريًا.

مميزات وتفاصيل الشهادة:

- الفائدة 11% ثابتة سنويا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد «شهري».

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لربط الشهادة.

- الشهادة معفاة من أنواع الضرائب كافة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

- البنك الأهلي المصري.. الشهادة البلاتينية

يوفر البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية، وهي شهادة ادخار ذات عائد سنوي ثابت 11%، ويصرف العائد شهريًا.

مميزات وتفاصيل الشهادة:

- الفائدة على الشهادة 11% ثابتة سنويًا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهري.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- احتساب العائد يبدأ من اليوم التالي لربط الشهادة.

البنك الزراعي المصري.. شهادة الحصاد الثلاثية

يقدم البنك الزراعي المصري شهادة الحصاد الثلاثية، وهي شهادة ذات عائد سنوي ثابت 11%، ويصرف العائد بشكل شهري.

مميزات وتفاصل الشهادة:

- الفائدة على الشهادة 11% ثابتة سنويا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهري.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لربط الشهادة.

- الشهادة معفاة من أنواع الضرائب كافة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 85% من قيمتها.

بنك «saib».. الشهادة الثلاثية SAIB بلس

يوفر بنك saib لعملائه الشهادة الثلاثية SAIB بلس، وهي شهادة ادخار ذات عائد سنوي ثابت بنسبة 10%، ويصرف العائد شهريًا.

مميزات وتفاصيل الشهادة:

- الفائدة على الشهادة 10% ثابتة سنويا.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

دورية صرف العائد شهري.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 500 جنيه.

يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لربط الشهادة.

- الشهادة معفاة من أنواع الضرائب كافة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 95% من قيمتها.

بنك «EGBANK».. شهادة ميجا توفير الثلاثية

يوفر «EGBANK» شهادة ميجا توفير الثلاثية، وهي شهادة ادخار ذات عائد سنوي ثابت 11.5%، ويصرف العائد شهريًا.

مميزات شهادة ميجا توفير من «EGBANK»

- الفائدة على الشهادة 11.5% ثابتة سنويا بالعام الأول، وتتناقص تدريجيا في العام الثاني والثالث.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد شهري.

- الحد الأدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- احتساب العائد من اليوم التالي لربط الشهادة.

- الشهادة معفاة من أنواع الضرائب كافة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.