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«مصر للطيران» تستقبل أولى رحلات خط Siberia AIR LINES بـ«ورد وتورتة»

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الوطن
01:04 م | الأربعاء 06 أكتوبر 2021
مصر للطيران

مصر للطيران

استقبلت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، أول رحلة لشركة Siberia AIR LINES التابعة لوكالة NEW STAR، قادمة من مطار ديميدوفو بروسيا، إلى مطار الغردقة وعلى متنها 156 راكبا.

وبحسب بيان عن الشركة، حرص فريق عمل إدارة مطار الغردقة ومحطة مصر للطيران للخدمات الأرضية، على استقبال ركاب الرحلة الجديدة والترحيب بهم بالورود والتورتة، وتقديم التسهيلات والخدمة الأرضية لوصول الرحلة الأولى لشركة Siberia AIR LINES، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب والعاملين.

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