الاتحاد الدولي للنقل الجوي يجدد الثقة في سلامة وجودة «مصر للطيران»

توجه الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة لأبناء مصر للطيران وفريق عمل «إيزاجو» لما بذلوه من جهد في معاونة لجنة التفتيش التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، بتجديد إعتماد شهادة «إيزاجو» الدولية علي المقر الرئيسي بالقاهرة، مؤكدا أن هذه الاعتمادات الدولية تساهم في جذب المزيد من عملاء مصرللطيران من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم.

وشهد الطيار حسن منير مساعد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، الجلسة الختامية لإعلان لجنة التفتيش والمراجعة منح شركة مصر للطيران تجديد اعتماد شهادة «إيزاجو» الدولية على المقر الرئيسي بالقاهرة، دون نقاط، عدم تطابق وذلك بحضور لفيف من قيادات مصرللطيران.

حيث شملت المراجعات إدارة الخدمة الأرضية والمحطة والخدمة الأمنية والشحن الجوي وتحميل البضائع وإجراءات السلامة والجودة .

واضاف الطيار محمد جلال رئيس قطاع السلامة والجودة بمصرللطيران أن برنامج مراجعات ال ISAGO هو برنامج خاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا بدأ منذ عام 2008 لمنح شهادة إيزاجو لمقدمى الخدمة الأرضية فى المطارات من خلال مراجعة وتقييم مدى تحقق متطلبات السلامة أثناء تقديم الخدمة الأرضية للطائراتويهدف البرنامج الى رفع معدلات السلامة والجودة والأمن داخل المطارات وتقليل الحوادث وتقليل تكلفة المراجعات وتعد مصر للطيران وشركاتها التابعة من أوائل الشركات العالمية فى الحصول على شهادة الإيزاجو منذ عام 2008 بدون نقاط عدم تطابق ويتم تجديد الاعتماد كل سنتين.

وتشارك مصر للطيران في هذه المراجعة من خلال انشطة شركات الخدمات الأرضية، الخطوط الجوية , الشحن الجوي، الشركة القابضة «قطاع السلامة والجودة & قطاع الأمن». جدير بالذكر أن محطة مصرللطيران للخدمات الأرضية بمطاري برج العرب والغردقة، قد حصلت أيضا علي تجديد اعتماد شهادة إيزاجو الشهر الماضي، كما تستقبل محطة مصرللطيران للخدمة الأرضية بمطار شرم الشيخ فريق المراجعة اعتبارا من غد، لإنهاء إجراءات تجديد اعتماد شهادة الايزاجو الدولية.