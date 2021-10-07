السيرة الذاتية للدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلون الجديد

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار بتعيين الدكتور ممدوح مهدي، قائما بأعمال رئيس جامعة حلوان خلفا للدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وذلك حتي يتم اختيار و تعيين رئيسا جديدا للجامعة.

عمليات بحث كثيرة عن السيرة الذاتية

ويبحث الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن السيرة الذاتية للدكتور ممدوح مهدي، رئيس جامعة حلوان، خاصة بعد أن ترددت الأنباء و المعلومات عن قدراته العلمية و المهنية منذ توليه عمادة كلية الطب وحتى اختياره نائبا لرئيس الجامعة لشئون قطاع البيئة و تنمية المجتمع.

المناصب التي شغلها د. مهدي

وفي النقاط التالية تستعرض «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الجديد :

** الدكتور ممدوح مهدي أستاذ الباطنة بكلية الطب.

** تولى عضوية هيئة قطاع الطب بالمجلس الأعلى للجامعات

** تم تعيينه نائبا لرئيس جامعة حلوان لشؤون قطاع خدمة البيئة و تنمية المجتمع.

** تم تعيينه عضوا في المجلس التنفيذي لمركز أبحاث الدواء بالجامعة.

** تولى منصب عميد كلية الطب جامعة حلوان وكان أول عميدا لها.

** اختاره الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان مستشارا طبيا لجامعة حلوان.

** اختاره مجلس جامعة حلوان رئيسا للجنة الطبية العليا لجامعة حلوان.

** تم تعيينه عميدا لكلية التمريض بدءا من عام 2009 حتى عام 2014

** اختياره عضوا في العديد من المجالس و اللجان العلمية والإدارية.

** تم اختياره عضوا بلجان قطاع كلية التمريض حتى عام 2024 وكذلك قطاع الدراسات الطبية منذ 2014 حتى يوم 2021

** تم اختياره عضوا بلجنة إنشاء مجلة متخصصة في مجالات التغذية بالجامعة.