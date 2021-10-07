عكاشة: العمليات الإرهابية في سيناء بعد 2011 كانت سببا رئيسيا لثورة 30 يونيو

أوضح العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القوة الشاملة للدولة المصرية تعتمد على عدة موازين تشمل التنمية الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، مشيرا إلى نجاح مصر في تجاوز أزمة كورونا، في الوقت الذي تأثرت فيه دول قوية، مبينا أن الدولة المصرية تعافت سريعا ورفعت معدلات الناتج القومي وقللت نسب البطالة.

وقال «عكاشة» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العالم مقبل حاليا على مرحلة ما بعد الجائحة، لافتا إلى أن القوى الدولية ترتب أوضاعها، مشيرا إلى تغير موازين القوى في المستقبل.

تطور شكل الحروب التقليدية

وأشار إلى أن ذكرى حرب 6 أكتوبر تجعلنا نفتخر ونحاول أن نعرف الطرق الجديدة للصراع في المستقبل بين الجيوش، لأن الحروب التقليدية تطورت ودخلت فيها عناصر أخرى.

وأكد أن ما جرى في سيناء بداية من يناير 2011 حتى يونيو 2013 من عمليات إرهابية، كان سببا رئيسيا لقيام ثورة 30 يونيو.

حياة كريمة ترتقي بحياة المواطن السيناوي

كما توجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق مبادرة حياة كريمة من أجل الارتقاء بحياة المواطنين بسيناء، مبينا أن ذلك مفهوم أمني وليس اجتماعي أو سياسي فقط، مبينا أن الأسر في سيناء دفعوا ثمن كبير من أعمارهم وأرواح أبناءهم، لافتا إلى أن وزارة التضامن نسقت مع مختلف الوزارات لإحداث طفرة في سيناء.