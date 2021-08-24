خالد عكاشة: «مصر رايحة سنة 2030 وشايفاها كويس ومعندهاش دقيقة تضيعها»

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مبادرة حياة كريمة، هي أحد أكبر المشروعات في تاريخ مصر، ولها بعد إستراتيجي في النطاق الجغرافي والاجتماعي والإنساني، موضحا أن هناك دعم سياسي يبدأ من القيادة السياسية، متابعا: «كل ما اشتغلنا على المبادرة نجد أنها تلخيص لخطة الدولة المصرية اللي بدأت في 2013، وكل مرحلة مبنية على المرحلة السابقة، وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع يسير بشكل إيجابي».

«حياة كريمة» تسعى لحل مشكلات كثيرة

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» على فضائية «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن مبادرة «حياة كريمة» تسعى لحل عدة مشكلات سابقة وحل المشكلات التي تواجهها في ظل مرونة قوية تم بعد دراسة الواقع من خلال مراكز الدراسات الاستراتيجية التي توفر عناصر حل واقعية جذرية لنسف كل ما كان يقيد حركة الدولة المصرية للعبور إلى منطقة جديدة.

«حياة كريمة» اهتمت بمحاور مختلفة

وأوضح مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن «حياة كريمة» اهتمت بالتعليم وبناء الإنسان والبنية التحتية والمجتمع، وتم رصد كل هذا في الموقع الخاص بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجي، متابعا: «مصر ماكنش عندها دقيقة تضيعها ومركزة في العمل، وفق خطة طموحة للوصول لدولة قادرة في 2030 من خلال تنمية قدرات الدولة الشاملة، مصر رايحة 2030 وشايفها كويس».

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «حياة كريمة» في بداية عام 2019 من أجل الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا لتقديم خدمات لأكثر من 58 مليون مواطن من خلال توفير بيئة تعليمية أفضل وبيئة صحية أفضل وتوفير الخدمات المختلفة.