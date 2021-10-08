كانجا رانوت تثير الجدل وتهاجم نجل شاروخان

هاجمت الممثلة الهندية كانجانا رانوت، آريان خان نجل شاروخان، بعد دعم ريتك روشان له، على خلفية أزمة القبض عليه، معلقة أن أخطاء آريان يمكن أن تساعده على النضج، لكن لا ينبغي إعفاءه من العقاب.

وقالت رانوت: «الآن يأتي كل مافيا والده للدفاع عن أريان خان.. نحن نرتكب أخطاء ولكن لا يجب أن نمجدها.. أنا على ثقة من أن هذا سيعطيه منظورًا وسيجعله يدرك أيضًا عواقب أفعاله… نأمل أن تطوره وتجعله أفضل وأكبر. من الجيد عدم النميمة عن شخص ما عندما يكون ضعيفًا ولكن من الإجرام جعله يشعر بأنه لم يرتكب أي خطأ».

روشان يدعم نجل شاروخان: أحبك يا رجل

وكان ريتك روشان، دعم صباح اليوم نجل شاروخان من خلال منشور عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام»، قائلا «اسمح لنفسك أن تحترق، ولكن يكفي فقط الأخطاء والإخفاقات والانتصارات والنجاح، كلها متشابهة إذا كنت تعرف الأجزاء التي يجب الاحتفاظ بها معك والأجزاء التي يجب التخلص منها بعيدًا عن التجربة، لكن أعلم أنه يمكنك أن تنمو بشكل أفضل معهم جميعًا، كنت أعرفك كطفل وعرفتك كرجل، امتلك كل ما تختبره، إنها هداياك، صدقني في الوقت الذي تربط فيه النقاط، أعدك، سيكون الأمر منطقيًا، فقط حافظ على الهدوء، وراقب هذه اللحظات ستخرج البطل الخارق الذي بداخلك، لكن من أجل ذلك يجب أن تذهب من خلال الظلام إلى الهدوء، والثقة بالنور داخلك، إنه موجود دائمًا»، وأنهى خطابه الطويل بـ «أحبك يا رجل».

يذكر أن اريان خان قد تم إلقاء القبض عليه صباح الأحد الماضي هو وأصدقائه بسبب تورطه بقضية تعاطي مخدرات، وتم ضبطهم على متن سفينة ساحلية في إحدى شواطئ مومباي.