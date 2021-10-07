«سندات الجهاد» شهادات استثمارية لدعم المجهود الحربي في 1973 بفايدة 4.5%

طرح القطاع المصرفي المصري، في فترة حرب أكتوبر عام 1973 العديد من الأوعية الادخارية الاستثمارية للشعب المصري، والتي من خلالها ساند المصريين دولتهم وقت الحرب، ومن بينها «سندات الجهاد».

ما هي «سندات الجهاد»

سندات الجهاد شهادات استثمارية كان الهدف منها دعم الدولة والقوات المسلحة فيما يخص الحرب والمتطلبات الناتجة عنها، وتم طرحها للمواطنين، تحت شعار «شارك في ملحمة النضال الوطني».

الفئات المالية المطروحة

وتم طرح «سندات الجهاد» في البنك المركزي وفروعه وجميع البنوك التجارية وفروعها، وتضمنت الفئات المالية «50 قرشا، جنيها واحدا، 5 جنيهات، 10 جنيهات، 100 جنيه»، بفائدة 4.5% سنويا ومعفاه من الضرائب، كما لا يجوز الحجز عليها.

حصيلة طرح السندات

وبلغت حصيلة طرح سندات الجهاد بعد شهر واحد فقط من بدء الحرب 7 ملايين جنيه مصريه، وهو رقم كبير في ذلك الوقت وتم تحصيله من شعب منهك ماديا واقتصاديا، ولم تكن سندات الجهاد هي الدعم المالي الذي قدمه أبناء الشعب المصري فقط للحكومة المصرية خلال حرب أكتوبر 1973 وقد ارتفع حجم الودائع في البنوك إلى 400 مليون جنيه.

وبقيام الحرب، فقدت مصر بعد نكسة يونيو 1967 آبار البترول في سيناء وتعطيل معامل تكرير البترول في السويس وأغلقت قناة السويس التي كانت تدر لمصر في المتوسط سنويا 164 مليون دولار، بالإضافة إلى ذلك حدوث انخفاض كبير في إيرادات السياحة التي كانت تدر نحو 100 مليون دولار.

واحتفلت مصر يوم أمس الأربعاء 6 أكتوبر، بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفال التحية لأبطال حرب أكتوبر قائلا: «تحية تقدير واعتزاز لكل رجال وقادة رموز العسكرية المصرية في ذكرى النصر؛ لشجاعتهم وتضحياتهم وتحية لشهداء أبرار قدموا حياتهم فداء للوطن وجادوا بأرواحهم تحت رايته».