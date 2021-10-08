هنيدي: قالولي في الشرطة أنت عاوز استثنا من رئيس الجمهورية عشان تتقبل

قال الفنان محمد هنيدي، إنه تقدم لقبول تحديا أمام المصارع العالمي «تريبل إتش» متابعا: «أنا ضربته مرتين في أبو ظبي، مرة في الأوتيل ومرة في المطار، وروحتله أبو ظبي بعد ما رديت عليه تويته بأني قابل التحدي بس قولتله وربنا أنا كنت بهزر لقيته خد الموضوع جد، قولت أهدى ليجيلي تبقى مصيبة».

هنيدي يعرب عن رغبته في أن يصبح مثل أبطال الساموريا

وأضاف «هنيدي» خلال استضافته في برنامج «معكم» على فضائية «CBC»، الخميس، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أنه كان يتمنى أن يصبح مثل المصارعين اليابانيين في رياضة الساموريا، وقت أحلام المراهقة، وبدأ برفع الأثقال، وكان يرغب أيضا في دخول كلية الشرطة لأن أغلب عائلته في هذا المجال، وأراد أن يكمل هذا المشوار، لافتا إلى أن خاله سخر منه عندما أراد التقديم إلى كلية الشرطة لكنه جعله يقدم في الكلية ودخل لقياس طوله بعد أن تدرب في الساحة الشعبية مع الكابتن صلاح كاظم، متابعا: «أبويا كان بيتخانق معاه ويقوله أنت بتدوك الواد عشان بتشيله حديد وهو يقوله سيبني أنا عارف شغلي وفي الآخر ضيعني عم صلاح».

قصة محمد هنيدي مع كلية الشرطة

ولفت «هنيدي»، إلى أنه دخل إلى قاعة لقياس الطول، ولكنه فوجئ بالضابط ينادي للعسكري قائلا: «هاته ده يخلص بسرعة، وقالولي أنت عاوز استثنى رئيس جمهورية، مش هتكفى واسطة خالك أو حد أعلى من خالك، ولقيتهم بينزلوا مقياس الطول كتير عشان يقيسوني، بس بعدها مشيت ساعتها في عربية الشرطة، وكنت بتعامل على أني طالب في شرطة بس صرفت نظر واتجهت للكرة، مكنش في دماغي أمثل بس سبحان الله اتصاحبت على ناس وطلعت معاهم كنت مبحبش أحضر كتير وعاوز أعمل نشاط، وخدت ورقة فيها شعر باللغة العربية لقيت الناس بتضحك مع أني بقرأ صح، كذا مرة طلعت على المسرح وبعدين قدمت في أكاديمية الفنون وقلت الموضوع مش هزار».