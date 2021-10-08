تعرف على أفضل الشهادات الدولارية التي تقدمها البنوك

تتجه الشريحة الأكبر من الأفراد إلى البنوك لإدخار الفوائض المالية الخاصة بهم في أوعية إدخارية مضمونة وذات عائد مادي كبير، وذلك لثقتهم في القطاع المصرفي، والاستفادة من المميزات التي يقدمها للعملاء مثل شهادات الإدخار وغيرها.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أفضل 10 شهادات دولارية ثلاثية في البنوك:

- بنك مصر.. شهادة الثبات الدولارية

يقدم بنك مصر شهادة الثبات الدولارية، بحد أدنى 100 دولار

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً

دورية صرف العائد ربع سنوي

- بنك saib.. شهادة الادخار الدولارية

يوفر بنك saib شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى 100 دولار.

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً

دورية صرف العائد شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي.

- الشهادة الدولارية من بنك المشرق

يوفر بنك المشرق شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى ما يعادل الـ500 جنيه مصري

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً

دورية صرف العائد شهري.

نوع العائد: ثابت

–البنك الأهلي المصري.. الشهادة الذهبية الجديدة الدولارية

يوفر البنك الأهلي الشهادة الذهبية الجديدة الدولارية بحد أدنى 500 دولار.

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.15% سنوياً

دورية صرف العائد ربع سنوي

- بنك أبوظبي التجاري.. شهادة الادخار الدولارية

يقدم بنك أبوظبي التجاري شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى 500 دولار

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً

دورية صرف العائد ربع سنوي

- بنك قناة السويس.. شهادة الادخار الدولارية

يقدم بنك قناة السويس شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى 100 دولار

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً

دورية صرف العائد سنوي.

- بنك عوده.. شهادة الادخار الدولارية

يوفر بنك عوده لعملائه شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى1000 دولار.

مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً.

دورية صرف العائد شهري، وربع سنوي

- بنك الاستثمار العربي.. شهادة الادخار الدولارية

يوفر بنك الاستثمار العربي لعملائه شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى 1000 دولار

مدة الشهادة 3 سنوات

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً.

دورية صرف العائد (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، وسنوي)

- بنك تنمية الصادرات.. شهادة الادخار الدولارية

يقدم بنك تنمية الصادرات شهادة الادخار الدولارية بحد أدنى 1000 دولار

مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً.

دورية صرف العائد: شهرياً ، وربع سنوي.

-EGBANK.. الشهادة الدولارية الثلاثية

يقدم EGBANK الشهادة الدولارية الثلاثية بحد أدنى 100 دولار.

مدة الشهادة 3 سنوات.

العائد على الشهادة 2.25% سنوياً

دورية صرف العائد ربع سنوي