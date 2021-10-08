فيفي عبده في إيطاليا من أجل تكريمها بمهرجان «قشطة رقص».. (فيديو)

أعلنت الفنانة فيفي عبده عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، تواجدها حاليا في إيطاليا، للمشاركة في مهرجان «قشطة رقص».

ونشرت فيفي عبده فيديو قالت فيه «مهرجان قشطة رقص، الراقصات كلكم، فرحانة أني هاشوفكوا في إيطاليا، دي أول سفرية ليا خارج مصر من وقت كورونا، أشوفكم قريبا بحبكم».

وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: «مساء الفل أنا لسه واصلة إيطاليا لحضور وتكريم في مهرجان للرقص الشرقي هنا».

فيفي عبده تتصدر التريند

وقد تصدرت فيفي عبده منذ أيام التريند، بعد ظهورها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، كشفت من خلال اللقاء العديد من أسرار حياتها.

وكشفت فيفي عبده عن وجود أعمال وأسحار في منزلها، قائلة: «أنا بتحسد بسبب رقصي، بس أنا بحبه، زي ما بحب الكلمة الحلوة».

وتابعت: «بحب الرقص جدًا، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة، هو أنا هروح بلقبي كراقصة، أنا يمكن أكون غلطانة إني بقول يارب أنا بحب الرقص، بس ربنا هو اللي بيحاسب مش حد تاني، ومش هخلي حد يحطلي لقب على مدفني».