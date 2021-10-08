كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي للأطباء اليوم.. 294 مرشحا و3 قوائم

تنطلق انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم الجمعة، على مستوى الجمهورية، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء والفرعيات أيضا، ومن المقرر أن تفتح اللجان والمقرات الانتخابية أبوابها أمام الأطباء في التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، وفقا لما أعلنته اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الدكتورة نجوى الشافعي.

وترصد «الوطن» كل ما تريد معرفته عن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في السطور التالية.

يتنافس 294 مرشحا في الانتخابات على 126 مقعدا بكافة المحافظات، منهم 49 مرشحا على مقاعد النقابة العامة يتنافسون على 12 مقعدا بالنقابة العامة.

«المستقبل» و«الأمل» و«التغيير» الأكثر تنافسا

وتشهد العملية الانتخابية منافسة شرسة بين قائمتي «المستقبل»، والمحسوبة على الدكتور أسامة عبد الحي، الأمين العام الحالي للنقابة، و«الأمل» والمحسوبة على الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة، والتي تلقى تأييدا ودعما من النقيب العام للأطباء الدكتور حسين خيري، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، وسط منافسة مع عدد من المستقلين الذين يشكلون قائمة تحمل اسم «التغيير».

27 مقر انتخابي للتصويت في انتخابات الأطباء

وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، مقرات التصويت بانتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة والنقابات الفرعية في 27 محافظة، مشيرة إلى أنه يمكن لأي طبيب قبيل المشاركة في الانتخابات التأكد من تسجيله في نقابته الفرعية عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر.

شروط التصويت في انتخابات الأطباء

واشترطت اللجنة، تسديد الاشتراك حتى نهاية عام 2020 من خلال صفحة الطبيب الشخصية، وأن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله الحالي، سواء كان منتدبا أو أساسيا.

طريقة الاقتراع في انتخابات الأطباء

وعن طريقة الاقتراع، أوضحت اللجنة خطوات التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابات الفرعية، أنه يتم تسليم الطبيب 5 بطاقات، وكل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين في المستوى المطلوب.

ويوجد في البطاقة الأولى أسماء جميع المرشحين للنقابة العامة أكثر من 15 سنة قيد، ويتم اختيار 3 فقط، أما البطاقة الثانية فتضم أسماء جميع المرشحين لمقاعد النقابة العامة أقل من 15 سنة قيد، ويتم اختيار 3 مرشحين فقط، وفي البطاقة الثالثة أسماء جميع المرشحين للقطاع الذي يتبعه الطبيب ويجب انتخاب واحد فقط.

وتحمل البطاقة الرابعة أسماء جميع المرشحين للنقابة الفرعية أكثر من 15 سنة قيد في نقابة أطباء القاهرة ومطلوب انتخاب 4 فقط، وفي نقابة أطباء الإسكندرية مطلوب انتخاب 3 فقط، وفي باقي المحافظات يجب انتخاب 2 فقط.

وتخص البطاقة الخامسة أسماء جميع المرشحين للنقابة الفرعية أقل من 15 سنة قيد في نقابة القاهرة ومطلوب انتخاب 4 مرشحين، وفي الإسكندرية 3 مرشحين، وفي باقي المحافظات 2 فقط.

وقف العمل بنقابة الأطباء

وكانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت توقف سير العمل الخاص بخدمات الأطباء، بدءا من الأربعاء الماضي وحتى غدا السبت، بسبب ظروف انعقاد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة، على أن تعاود نشاطها من جديد صباح الأحد 10 أكتوبر الجاري.