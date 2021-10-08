حسن شاكوش بعد تحقيق كليب «حبيبتي» 100مليون مشاهدة: جمهوري في ضهري

رغم إيقافه، احتفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، مع جمهوره عبر موقع الصور والفيديوهات «انستجرام» بتحقيق كليب «حبيبتي» 100مليون مشاهدة.

وعلق شاكوش قائلا: «الحمدلله.. كليب حبيبتي حقق 100 مليون مشاهدة، أغنية صيف 2021.. بشكر كل جمهوري الغالي وأخواتي اللي واقفين في ضهري دايما»

كليب «حبيبتي»، من كلمات محمد غباشي ومصطفى الجن، وألحان حسن شاكوش وتوزيع إسلام ساسو.

وتصدر الكليب التريند وقت طرحه منذ 4 أشهر، في عدد من الدول العربية، منها الأردن والكويت ولبنان وليبيا والإمارات والعراق والسعودية.

كلمات أغنية «حبيبتي» لحسن شاكوش

(حبيبتي.. افتحي شبابيكك أنا جيت.. أنا وقف تحت البيت.. مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزة تحني ليه.. طب بصي يابنت الإيه.. مش هحلك.. بلاغيكي .. قولتلك بهوايا.. لو مش جاية معايا .. هعمل ألف جناية.. هقلب زومبي.. أنا جايلك وبقولك وحشاني.. أنتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي.. أم عيالي».

إيقاف حسن شاكوش

وكان حسن شاكوش، قد دخل في مشادة كلامية مع رضا البحراوي، خلال إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، عقب مطالبة «شاكوش» لفرقة «البحراوي» بالنزول من على خشبة المسرح حتى يصعد هو، الأمر الذي أدى للتشابك اللفظي بينهم، وقيام «شاكوش» بتوجيه إهانات للإيقاعيين عن طريق استخدام مثل شعبي غير لائق، وهو ما رد عليه «البحراوي» أيضًا ووصفه لـ «شاكوش»، بأنه «مطرب فلاشات»، لتتدخل النقابة في هذه الأزمة ويتم التحقيق مع الثنائي وينتهي التحقيق بوقف حسن شاكوش نهائيا، أما رضا البحراوي فتم ايقافه شهرين فقط، الأمر الذي جعل شاكوش يقدم طلب رأفة للنقابة.