محطات الوقود تبدأ في العمل بالأسعار الجديدة للبنزين

بدأت محطات تموين السيارات بالوقود والغاز الطبيعي للسيارت في العمل العمل بالأسعار الجديدة للبنزين والغاز الطبيعي، في التاسعة صباح اليوم، وفق قرار لجنة التسعير التلقائي للوقود.

حيث تم العمل بأسعار البنزين والغاز الطبيعي للسيارات الجديدة والتي أعلنت عنها اللجنة بزياده أسعار البنزين والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرشا.

وقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى بتعديل الأسعار الحالية للربع الأخير من العام الحالي.

وسيتم العمل بالأسعار الجديدة كالآتى:

7 جنيه للتر البنزين 80

8.25 جنيه للتر البنزين 92

9.25 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات بقيمة 25 قرش ليسجل سعر المتر المتر المكعب 3.75 جنيه بدلا من 3.50 جنيه.

و استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيه 2021 مقابل الفترة يوليو / سبتمبر 2021، و اللذان يعتبرا أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخري .

وبدراسة السوق العالمي للنفط، فقد ارتفع سعر خام برنت 7 % وزيادة طفيفة فــى سعر الصرف تقدر بحوالــى 0.1 %.

ويعتبر سعر النفط العالمي وسعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة في أسعار البنزين المحلية.

وتم تطبيق المعادلة السعرية طبقاً لزيادة سعر خام برنت وسعر الصرف ، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 وفى ضوء العوامل السابق الإشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية .