بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على أسعار الغاز الطبيعي الجديدة

تعد أسعار الغاز الطبيعي للسيارات في مصر، من أكثر المواضيع اهتمامًا من قبل المواطنين، خاصة الذين قاموا بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار.

ويبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الغاز الطبيعي للسيارات، لمقارنتها بأسعار البنزين، والتي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، ارتفاعها 25 قرشًا.

ويرغب العديد من الأشخاص في التأكد من أنه بالفعل يعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر أوفر عن أسعار الوقود السائل، وبالمقارنة بين أسعار الغاز الطبيعي للسيارات وأسعار البنزين والسولار، نجد أن الأولى موفرة بقيمة أكثر من 50%.

3.75 سعر المتر المكعب للغاز الجديد

ووفق بيانات حكومية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية في الجريدة الرسمية اليوم، أعلنت وزارة البترول رفع أسعار الغاز الطبيعي للسيارت إلى 3.75 للمتر المكعب بدلا من 350 جنيها.

ويعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر أقل بحوالي النصف عن أسعار البنزين، كما أنه لم يتم رفع سعره قبل اليوم، حيث أن هذه تعتبر المرة الأولى التي يتم فيها تحريك أسعار الغاز الطبيعي للسيارات منذ بدء العمل بقرار ربط أسعار المواد البترولية بالأسعار العالمية للنفط ليكون السعر عادلا، وتجديد الأسعار بشكل ربع سنوي.

وتسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين».

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين، رفع أسعار البنزين والغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بقيمة 25 قرشا ليتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.