تعرف على أسعار البنزين 92 بعد زيادة سعره

أعلنت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في نسختها الصادرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، أن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت اليوم، رفع أسعار عدد من المواد البترولية، ومنها أسعار البنزين 92.

ولفتت الجريدة الرسمية إلى أن لجنة التسعير التلقائي للوقود قررت رفع أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا للتر، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع وشركات الكهرباء، كما يتم البدء في العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويعد البنزين 92 من ضمن أنواع البنزين ذات الجودة العالية في الأوكتان نظرا لانخفاض نسبة الرصاص والكبريت والمواد المعدنية في مصر مقارنة ببنزين 80، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين 92.

أسعار البنزين 92 الجديدة

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، من خلال لجنة التسعير التلقائي، رفع أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا للتر، كما فعلت مع باقي أنواع البنزين الأخرى، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع وشركات إنتاج الكهرباء.

وارتفعت أسعار البنزين بنسبة 3% عن الأسعار التي تم تحديدها في يوليو الماضي، حيث تحدد سعر البنزين 92 بـ 8.25 جنيه للتر بدلا من 8 جنيهات.

كما ارتفع سعر بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، ليصبح بـ7 جنيهات وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارا بتثبيت أسعار السولار على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، التي تؤثر بشكل أساسي في سعر السولار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التثبيت لأسعار السولار جاء مراعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الظروف المعيشية والاقتصادية.