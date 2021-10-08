بعد ارتفاع الأسعار.. تعرف على قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر

نشرت اليوم الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، قرار وزارة البترول والثروة المعدنية، بارتفاع أسعار البنزين الجديدة وهو ما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر.

وتغيرت قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر، حيث ارتفعت أسعار البنزين اليوم بقيمة 25 قرشا لجميع أنواع البنزين، وكذلك ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي للسيارات، والمازوت.

وقدرت قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر قبل وبعد الزيادة، بزيادة قدرها 25 قرشا للتر الواحد من البنزين بجميع أنواعه واستقرار وتثبيت أسعار السولار.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية قائمة أسعار البنزين الجديدة في مصر:

أسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة

قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بنسبة 3% عن الأسعار التي تم تحديدها في يوليو الماضي.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية برفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح بـ 8 بدلا من 6.75 ، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيهات مقابل 8 جنيهات.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9.25 جنيهات للتر بدلا من 9 جنيه للتر، وارتفعت أسعار المازوت المحلية لتسجل 4200 جنيه للطن بدلا من 3900، مع استقرار أسعار المازوت للمصانع الغذائية وشركات إنتاج الكهرباء.

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارا بتثبيت أسعار السولار على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، والتي تؤثر بشكل أساسي في سعر السولار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التثبيت لأسعار السولار جاء مراعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الظروف المعيشية والاقتصادية.