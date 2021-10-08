تعرف على أسعار البنزين 95 الجديدة

قالت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، إن وزارة البترول والثروة المعدنية قررت اليوم، رفع أسعار عدد من المواد البترولية، ومنها أسعار البنزين 95.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 95 بقيمة 25 قرشا للتر، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع وشركات الكهرباء، كما يتم البدء في العمل بالأسعار الجديدة اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ويعتبر البنزين 95 أعلى أنواع البنزين جودة والأعلى في الأوكتان نظرا لانخفاض نسبة الرصاص والكبريت والمواد المعدنية في مصر، لذلك يبحث الكثيرون عن أسعار البنزين 95 الجديدة.

أسعار البنزين 95 الجديدة

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، من خلال الجريدة الرسمية، ارتفاع أسعار البنزين 95 بقيمة 25 قرشا للتر، كما فعلت مع باقي أنواع البنزين الأخرى، مع تثبيت أسعار السولار والمازوت للمصانع وشركات إنتاج الكهرباء.

وقررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بنسبة 3% عن الأسعار التي تم تحديدها في يوليو الماضي، حيث تحدد سعر البنزين 95 بـ 9.25 جنيه للتر، بدلا من 9 جنيهات.

وارتفعت أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، ليصبح بـ7 جنيهات وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

أسعار البنزين 92

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8.25 جنيه.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارا بتثبيت أسعار السولار على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، التي تؤثر بشكل أساسي في سعر السولار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التثبيت لأسعار السولار جاء مراعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الظروف المعيشية والاقتصادية.