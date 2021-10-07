«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بداية من الأحد

قالت منار غانم، الخبيرة بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد أجواء معتدلة، وستكون خريفية على الأنحاء كافة حتى مطلع الأسبوع المقبل، لافتةً إلى أن الطقس معتدل على السواحل الشمالية ومائلا للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء وحارا على محافظات جنوب الصعيد نهارا، لافتةً إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على جميع الأنحاء ما بين درجة ودرجتين على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك يوم الأحد بالتزامن مع بداية الدراسة.

طقس لطيف على أغلب الأنحاء ليلا

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» الذي يعرض عبر شاشة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ونهى درويش، أن الطقس يكون لطيفا على أغلب الأنحاء في فترة الليل، محذرة من نسمات البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر حيث يكون الطقس مائلا للبرودة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتابعت أن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات السواحل الشمالية للبلاد ستتراوح ما بين 26 و27 درجة مئوية وعلى محافظات القاهرة والوجه البحري 30 درجة، مقابل 31 درجة في محافظات شمال الصعيد، و35 درجة مئوية، مع تكون شبورة مائية تظهر في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة خفيفة تتلاشى عند سطوع الشمس في تمام الساعة السابعة صباحا.