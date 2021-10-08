«سافر وأنت قاعد مكانك» شعار عاطل بالغربية للنصب على راغبي العمل بالخارج

"سافر وأنت قاعد مكانك" شعار روج له عاطل يدعى "س. ذ" 35 سنة، على نطاق واسع بمحافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ولاقى الإعلان رواجا كبيرا، بين الشباب وراغبى السفر للخارج، خاصة وأن المتهم لا يطلب أي شيء سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، بينما يتولى هو تزوير كل الأوراق، عقود العمل والتأشيرات، ووثائق الإقامة، والتقارير الطبية وشهادات تحليل كورونا.

تسعيرة المتهم: 150 ألف لأوروبا و70 للخليج

"150 ألف جنيه لأوروبا، و70 ألف لدول الخليج" كانت هذه المبالغ تسعيرة المتهم، وبالفعل تمكن من النصب على عشرات المواطنين، واستخرج لهم أوراق ووثائق مزورة، لكنهم لم يتمكنوا من السفر بها، حيث جرى القبض على بعضهم في المطارات، وتم إبلاغ مباحث الأموال العامة التي تولت تعقب المتهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب مكتب للخدمات، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بممارسة نشاطاً إجرامياً في النصب والإحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى تلك الدول وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذاً من مكتب الخدمات الخاص به وكراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

12 جواز سفر وعقود عمل وهمية «لازوم النصب»

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية جرى استهدافه وضبطه، وعثر بمقر الشركة على 12 جواز سفر بأسماء مختلفة من ضحاياه لإيهامهم بقدرته على إحضار تأشيرات وعقود عمل لهم بإحدى الدول و 5 عقود عمل وهمية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمطعم بإحدى الدول، و32 شهادة تحاليل طبية خالية البيانات منسوب صدورها لإحدى المعامل وممهورة بأكلاشيه لذات المعمل لتقديمها لراغبي السفر تفيد سلبية إصابته بفيروس كورونا، "معدة للتزوير" و15 شهادة تحاليل طبية منسوب صدورها لذات المعمل بأسماء أشخاص مختلفة تفيد سلبية إصابتهم بفيروس كورونا.

تأشيرات فشنك

كما جرى ضبط 3 شهادات قياس مستوى مهارة بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية لاستخدامها كشهادة خبرة لراغبي السفر للعمل بالخارج، و2 تأشيرة دخول إلكترونية لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة والتي يتم إرسالها من خلال شبكة الإنترنت وجهاز لاب توب، بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات الخاصة براغبي السفر من ضحاياه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.