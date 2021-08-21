ضبط شخص بتهمة الاحتيال على راغبي السفر للخارج في الدقهلية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج؛ فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة على قيام «صاحب استوديو تصوير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الدقهلية» بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذاً من مسكنه واستوديو التصوير الخاص به الكائن بذات محل إقامته وكرا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته «5 جوازات بأسماء أشخاص مختلفة – أجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبي السفر للخارج والمهن المطلوب العمل بها والمبالغ المالية المتحصلة منهم – مبلغ مالي من حصيلة نشاطه الإجرامي»، وبمواجهته اعترف بممارسته لنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.