تطعيم 1889 من راغبي السفر للخارج بلقاح «جونسون» في الفيوم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، اليوم الاثنين، عن تطعيم 1889 شخصاً من الراغبين في السفر للخارج، بلقاح فيروس كورونا «جونسون»، كما جرى استخراج 3133 شهادة مؤمنة للراغبين في السفر، وذلك بدايةً من يوم الخميس الماضي حتى الآن، مشيرةً إلى أن تطعيم راغبي السفر للخارج من أبناء الفيوم بدأ فور وصول الجرعات المخصصة لمراكز المسافرين، وتوزيعها بالفعل على المراكز الأربعة المحددة لتطعيم المسافرين بمختلف مراكز محافظة الفيوم، وذلك منذ التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً كل يوم ما عدا الجمعة.

مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا بالفيوم

وقال الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، إنّ المديرية خصصت 4 مراكز لتطعيم المسافرين والراغبين في السفر للخارج على مستوى المحافظة، وهم مركز التطعيم بمديرية الصحة بمدينة الفيوم، والمركز الطبي بإطسا، والمركز الطبي بسنورس، والمركز المُتميز بالشواشنة.

مواعيد عمل مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم أنّ العمل في مراكز تطعيم المسافرين، سواء لاستخراج الشهادات المؤمنة أو التطعيم بلقاح كورونا «جونسون» يبدأ في التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً كل يوم عدا الجمعة.

تعليمات صحة الفيوم للحصول على لقاح كورونا للمسافرين

وشدد وكيل صحة الفيوم على ضرورة الالتزام بالتعليمات التي حددتها المديرية وهي:

- التأكيد على عدم التطعيم قبل وصول رسالة التوجيه لمركز التطعيم.

- التطعيم متاح لعمر 18 سنة.

- التطعيم مجاني بناءً على تعليمات وزارة الصحة.

رسوم استخراج شهادات التطعيم المؤمنة للمسافرين

وكشف وكيل وزارة الصحة بالفيوم أنّه يجرى تحصيل بعض الرسوم الخاصة باستخراج شهادات التطعيم بلقاح كورونا المستجد سواء لأغراض السفر، أو لأغراض أخرى كالتالي:

- قيمة شهادة التطعيم المؤمنة لأغراض السفر 250 جنيهاً بجواز السفر.

- قيمة شهادة التطعيم المؤمنة لغير أغراض السفر 100 جنيه ببطاقة الرقم القومي.