مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة في الساحل الشمالي

لقي طفل مصرعه دهسا تحت عجلات سيارة بالساحل الشمالي في منطقة سيدى عبدالرحمن بنطاق مركز ومدينة العلمين، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة عقب وقوع الحادث إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وبانتقال قوات الشرطة تبين أن الجثة للطفل «مفتاح عبد الباسط شطيب الشتوري»، 5 سنوات، وجرى وضعها في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى العلمين تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة.

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث، في الساحل الشمالي وجاري الفحص للتعرف على أسباب الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقريرا للنيابة العامة، فيما تنتظر أسرة الطفل من قبيلة الشتور بسيدي عبدالرحمن تصريح النيابة بدفن الجصة في مقابر العائلة، بسيدى عبدالرحمن.