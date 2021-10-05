«مديريات التعليم» تكشف عن تفاصيل تقسيم حضور الطلاب مع بداية الدراسة

كشفت مصادر مطلعة بمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، عن تفاصيل تقسيم حضور الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه يجرى تشكيل لجان بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات النهائية لبدء الدراسة في موعدها يوم السبت الموافق 9 أكتوبر الجاري، وآليات تقسيم حضور الطلاب.

تقسيم حضور الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد على نظام فترات يومية

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التنبيه على كل إدارة تعليمية بضرورة تقديم مقترح لتقسيم حضور الطلاب والتغلب على الكثافة ومواجهة كورونا، ومن المقترح حتى الآن تقسيم حضور الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد على نظام فترات يومية وفق كل مرحلة تعليمية، موضحة أن يكون للمرحلة الابتدائية فترتان تشمل الفترة الأولى طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي وتشمل الفترة الثانية طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي، مؤكدة أن هذا التقسيم يتيح لكل مدرسة التغلب على كثافة الطلاب فيها وعدم تحمل المعلمين أي حصص إضافية.

مقترحات بتقليل الأنشطة المدرسية مع عودة الدراسة لمواجهة الكثافة الطلابية

وأكدت المصادر أنه من المقترح تقليل الأنشطة المدرسية خاصة في المدارس التي بها كثافات عالية وذلك نظرًا لعدم القدرة على تحقيق التباعد الاجتماعي في حصص الأنشطة، موضحة أن دور معلمي التربية الرياضة والأخصائيين الاجتماعيين سيتمثل في تنظيم دخول وخروج الطلاب من وإلى المدرسة، وكذلك تنظيم دخولهم وخروجهم من وإلى الفصول الدراسية لتحقيق التباعد الاجتماعي ومواجهة فيروس كورونا المستجد.

إعداد جداول مدرسية بها تنسيق كامل بين المراحل التعليمية المختلفة

وتابعت المصادر أن هناك سيناريو آخر مقترحا ومن المحتمل تطبيقه في أضيق الحالات خاصة في المدارس ذات الكثافات الطلابية المرتفعة للغاية وعدم استقرار الوضع الوبائي في المنطقة التي تقع بها المدرسة، وهو تقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع، وذلك من خلال إعداد جداول مدرسية بها تنسيق كامل بين المراحل التعليمية المختلفة، مؤكدة أنه يجرى عرض الكثافة الطلابية في كل إدارة تعليمية ومدى قدرتها على استيعاب الطلاب في أيام الدراسة.

تنسيق كامل مع وزارة التربية والتعليم لمتابعة أعمال تقسيم حضور الطلاب

وأوضحت المصادر أنه يجرى التنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة أعمال تقسيم حضور الطلاب لكي يتسنى لها متابعة سير العملية التعليمية بدقة على مستوى المحافظات، موضحة أن كل مديرية تختلف عن الأخرى في آلية تفعيل الحضور في المدارس وذلك يعود إلى الكثافة الطلابية والوضع الوبائي.

وتابعت المصادر أن اللجان التي تشكل بالتنسيق مع الإدارات التعليمية تشمل جميع مديري المدارس، للاطلاع على كافة المعوقات التي تواجه كل مدرسة والعمل على حلها قبل بداية العامة الدراسي الجديد 2021-2022.