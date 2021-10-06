11 نصيحة من «الصحة» لأولياء الأمور استعدادا للعام الدراسي الجديد

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك»، منشورًا، تحث فيه أولياء الأمور على طرق التعامل مع أبنائهم الطلاب المقبلين على دخول المدارس، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021- 2022.

نصائح «الصحة» للعام الدراسي الجديد

حددت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لتوعية أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب وتسهيل العملية الدراسية عليهم، وتشجعيهم على عودة الدراسة مرة أخرى، تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وتمثلت هذه النصائح في:

- قدموا الدعم والمساعدة لأطفاكم إذا كانوا بحاجة لذلك.

- كونوا قدوة لأولادكم في السلوك الصحي والاجتماعي.

- حافظوا على جو أسري هادئ ومطمئن.

- تفهموا مشاعر أطفالكم وتقبلوا تقلباتهم المزاجية.

- كونوا حريصين على السلوك الإيجابي لأبنائكم.

- كونوا واقعيين واطلبوا من أبنائكم ما يستطيعون القيام به.

- وفروا تغذية مناسبة وشجعوا أطفالكم على ممارسة النشاط البدني.

- قللوا من استخدام أبنائكم للأجهزة الإلكترونية بلا داع.

- حافظوا على النظام واضمنوا حصولهم على قدر كاف من الساعات للنوم.

- شجعوهم على القراءة وأداء فروض العبادة.

- تواصلوا مع مدرسة أبنائكم لمتابعة تحصيلهم العلمي وصحتهم النفسية وتطور مهاراتهم الاجتماعية.

تجهيزات وأدوات المدارس لمواجهة كورونا

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، التجهيزات والأدوات التي يجب توافرها بالمدارس للحد من ظاهرة تفشي فيروس كورونا بالمدارس، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2021- 2022، وتتمثل تلك التجهيزات في:

التهوية الجيدة

لضمان وجود تهوية جيدة وزيادة الإمدادات الإجمالية من الهواء إلى المساحات المشغولة، يفضل استخدام التهوية الطبيعية النظيفة داخل المباني، حيثما أمكن دون إعادة تدوير الهواء، وفي حالة استخدام نظم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، يجب فحص وصيانة وتنظيف الأدوات المستخدمة في عملية التهوية.

مستلزمات التطهير الدوري

يجب توافر المواد اللازمة والمناسبة لتطهير الأسطح ودورات المياه بالكلور السائل، وتدريب عمال النظافة على الاستخدام بطريقة صحيحة وآمنة، وتوفير مصدر ماء نظيف وصحي واستخدام الصابون السائل لغسيل الأيدي.