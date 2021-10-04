درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم .. طقس خريفي غائم

شهدت مدينة الإسكندرية، طقسا غائما، اليوم الإثنين، حيث هبت رياح باردة خريفية، وسط توقعات بعدم هطول الأمطار على المدينة الساحلية، إضافة إلى استمرار تراجع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد بالمحافظة لاستقبال النوات.

وواصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بنسبة 50%، مع متابعة كافة خرائط الطقس ودرجات الحرارة، بصفة دورية للوقوف على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تحسبا للتقلبات الجوية في فصل الخريف.

درجات الحرارة اليوم 4 أكتوبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الإثنين 4 أكتوبر، 27 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 54% في تراجع ملحوظ لمعدلاتها، فيما هبت رياح باردة خفيفة، ووصلت سرعة الرياح إلى 21 كيلومترا في الساعة، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي مع انخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ، بسبب برودة الهواء.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد تأهبا للنوات

فيما أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية رفع درجة الاستعداد، لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها خلال الشهر الجاري، حيث دفعت الشركة بسيارات الطوارئ إلى الشوارع، إضافة إلى توزيع العمال على الأماكن المتوقع هطول الأمطار عليها، مع مواصلة العمل على تطهير الشبكات ومصبات الأمطار والشنانيش، إضافة إلى تطبيق أكثر من نموذج محاكاة لرفع مياه الأمطار من الكباري والأنفاق، للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم البشرية للتعامل مع أي طارئ خلال الفترة المقبلة.