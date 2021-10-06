طقس بارد ليلا رطب نهارا في الإسكندرية.. والعظمى 27

يشهد طقس الإسكندرية، منذ بداية شهر أكتوبر الجاري، طقس متقلب ليلاً ونهاراً، حيث هبوب رياح باردة ليلاً مما يضطر الإسكندرانية إلى ارتداء الملابس الثقيلة نسبياً خاصة عند السير على طريق الكورنيش، مقارنة بساعات النهار التي تشهد ارتداء الملابس الصيفية في طقس غير مستقر ومضطرب، فيما تنخفض الرياح وتشتد سرعتها يومياً، مما يمنع نزول مياه البحر في كثير من الأوقات، خاصة مع إعلان إدارة السياحة والمصايف في المحافظة، انتهاء موسم البحر بسبب التغيرات المناخية.

الإسكندرية استعدت لنوات الشتاء

وكثفت محافظة الإسكندرية، من استعدادها لموسم نوات الشتاء، وذلك بسبب سرعة الرياح والبرودة، ورفع درجة الاستعداد مع وصول كافة خرائط الطقس ودرجات الحرارة، بصفة دورية للوقوف على توقعات هيئة الأرصاد الجوية، خاصة مع التقلبات المناخية في فصل الخريف، إضافة إلى نزول العمال للشوارع والدفع بسيارات الصرف الصحي من أجل تنظيف الشنايش والمصبات على طريق الكورنيش لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار في حال نزول أول نوه في شهر أكتوبر الجاري.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 6 أكتوبر

وسجلت درجات الحرارة، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، 27 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 53% في تراجع ملحوظ لمعدلاتها عن الشهر الماضي، فيما هبت رياح باردة خفيفة نهاراً وتشتد مساءًا، ووصلت سرعة الرياح إلى 18 كيلومترا في الساعة، ما ترتب عليه زيادة في ارتفاع أمواج البحر عن منسوبها الطبيعي مع انخفاض نسب الإشغال في أغلب الشواطئ، بسبب برودة الطقس.