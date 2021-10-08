موعد عرض مسلسل إلا أنا بدون ضمان الحلقة 6

ينتظر جمهور مسلسل إلا أنا بدون ضمان الحلقة 6، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الخامسة من المسلسل، بعد تصاعد الموقف بين «مريم» التي تؤدي دورها هنادي مهنا وزوجها «شريف» الذي يقوم بدوره إسلام جمال.

مواعيد عرض مسلسل إلا أنا بدون ضمان الحلقة 6

ويعرض مسلسل إلا أنا بدون ضمان الحلقة 6، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء، على شاشة قناة «dmc»، حيث يستمر عرضه من السبت إلى الأربعاء على مدار الأسبوع، وتعاد الحلقة الجديدة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، فيما يعرض المسلسل على شاشة «dmc دراما»، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصراً.

وحكاية «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الجزء الثاني لمسلسل «إلا أنا»، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل، وتضم في بطولتها مجموعة من نجوم الدراما من بينهم هنادي مهنا، هاجر أحمد، إسلام جمال، سلوى عثمان بالإضافة إلى أحمد كشك وجالا كشك.

قصة مسلسل إلا أنا بدون ضمان

وتدور أحداث مسلسل إلا أنا بدون ضمان، في 10 حلقات حول الأزمات الأسرية التي تواجه المتزوجين حديثا، من واقع الحياة في المجتمع المصرى، من خلال إلقاء الضوء على بعض المشاكل التي تدب بين «مريم» وزوجها«شريف» بسبب بيت العائلة وتدخل والدته وشقيقته في حياتهم بشكل مبالغ فيه، وتيسير بالتوازي مع قصة «علا» التي تكتشف بعد الزواج أن زوجها عاطل ويعتمد عليها في إعالته وتعاني بعد ذلك من الضرب والإهانة.

ولاقي مسلسل إلا أنا بدون ضمان نجاحا كبيرا وتصدر الـ «تريند» على منصات التواصل الاجتماعي بعد عرض الحلقات الأولى، وتحديدا لدى الفتيات والسيدات، حيث توالت التعليقات، فقالت إحدى المتابعات على «تويتر»: «حكاية بدون ضمان في مسلسل إلا أنا بتثبت لا نافع جواز صالونات ولا جواز عن حب»، بينما تابعت أخرى: «سبب نجاح حكاية بدون ضمان أنها واقعية جدا، ولمست حياة ناس كتير».