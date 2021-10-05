بحث الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية عن جملة مسلسل إلا انا «بدون ضمان» الحلقة الثالثة، بعدما ناقش العمل قضية الزواج في بيت العائلة، وكيفية التحولات التي تحدث في حياة العرائس بعد تدخل الأهل في الأمر، وتصدرت الحكاية محركات البحث على جوجل، كما حازت على اهتمام الجمهور منذ بداية عرضها في السبت الماضي.

أحداث الحلقة الثالثة من حكاية «بدون ضمان» مسلسل إلا أنا

شهدت أحداث الحلقة الثالثة رفض شريف الذي جسد دوره الفنان إسلام جمال كلام زوجته هنادي مهنا بضرورة وجود خصوصية بمنزله، حيث أن والدته وشقيقته متواجدين في الشقة معهم طوال الوقت، ولكنه ذهب لوالدته وطلب منها مفتاح شقته.

مواعيد عرض حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

تعرض حكاية «بدون ضمان»، من مسلسل «إلا أنا»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة «دي أم سي»، لتكون الإعادة الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، والساعة الثانية عشر والنصف ظهراً، فيما يعرض المسلسل على شاشة «دي أم سي» دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، والإعادة الساعة التاسعة صباحاً، والساعة الرابعة عصراً.

أبطال حكاية «بدون ضمان» من مسلسل «إلا أنا»

وتدور حكاية «بدون ضمان»، مسلسل «إلا أنا»، حول علاقة الأم بابنها وتدخلها في حياته حتى بعد زواجه، وعدم احترام خصوصية زوجة الابن، ومضايقتها باستمرار من قبل الأم وأخت الزوج.

والحكاية تضم العديد من النجوم، مثل هنادي مهنا، إسلام جمال، سلوى محمد عثمان، وهاجر أحمد وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.