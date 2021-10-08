حملات لترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع وزارة الثقافة والمجتمع المدني

أكد المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أهمية الشراكة مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لتنظيم حملات توعوية ناجحة، تستهدف مختلف الفئات العمرية لنشر الوعي المائي وثقافة الترشيد والحفاظ على المياه.

ندوة توعوية عن أهمية وطرق ترشيد استهلاك المياه

وقال رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية في بيان صادر عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اليوم، إن إدارة التوعية نظمت حملة توعوية لأهالي قرية طه حسين بمنطقة البستان الأول بمركز أبو المطامير ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لافتا إلى أن اللقاء شمل عقد ندوة توعوية عن أهمية وطرق ترشيد استهلاك المياه والتعريف بأحدث الخدمات المقدمة من الشركة وورشة تعليم مبادئ السباكة الخفيفة للحاضرين، وتم تنظيم ألعاب تفاعلية للأطفال مثل السلم والثعبان وورش رسم وتلوين وتوزيع جوائز لكل الأطفال المشاركين، وتم توزيع برشور الشركة والرد على كل الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمياه.

غرس سلوكيات التعامل الصحيح مع المياه من خلال ألعاب تفاعلية

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه تم تنظيم يوم توعوي مفتوح، بأحد دور الأيتام بطوسون، بالتنسيق مع الإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ومشاركة المجتمع المدني، للاحتفال مع الأطفال وغرس سلوكيات التعامل الصحيح مع المياه من خلال ألعاب تفاعلية، وتوزيع هدايا لكل الأطفال المشاركين.

عقد ندوات توعوية لأولياء الأمور

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه بالتعاون مع وزارة الثقافة والإدارة العامة للوعي البيئي بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية والمجلس القومي للمرأة، نظمت الشركة حملة توعوية بمدرسة محمد يادم الابتدائية بمنطقة أبو صير، وعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور.