صحة المنيا تحقق في العثور على كمية من لقاح كورونا ملقاة في الترعة

فتحت مديرية الصحة بمحافظة المنيا تحقيقاً عاجلاً، مساء اليوم الخميس، في واقعة عثور بعض أهالي قرية «إبشاق»، التابعة لمركز بني مزار، شمال المحافظة، على كمية كبيرة من لقاح فيروس كورونا المُستجد، ملقاة بالقرب من إحدى الترع بالقرية.

الأجهزة الأمنية والإدارة الصحية تتحفظ على اللقاحات المضبوطة

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل العثور على لقاح كورونا، برفقه عدد من مسؤولي الإدارة الصحية ببني مزار، بعد ورود إخطار من أهالي قرية «إبشاق»، بالعثور على كمية من لقاح فيروس كورونا، ملقاة بالقرب من الترعة، ووسط أكوام القمامة، وقامت الأجهزة الأمنية ومسؤولي الإدارة الصحيه بالتحفظ على كمية اللقاحات.

وأوضح عدد من أهالي القرية إنه خلال سيرهم بالقرب من الترعة، اليوم الخميس، شاهدوا مجموعة من الأكياس الطبية ملقاة وسط أكوام القمامة بجوار الترعة، وعند فتح تلك الأكياس، تبين أنها تحتوي على لقاحات فيروس كورونا المُستجد، المخصصة لتطعيم المواطنين.

جرد لقاحات كورونا في مخازن الإدارات الصحية بالمنيا

وقالت مصادر صحية أنه يجري حالياً التحقيق لمعرفة المتسبب في الواقعة، وكيفية وصول تلك الكمية من اللقاحات إلى القمامة والترعة، بعد التحفظ عليها، ويجري عمل جرد لكل المخازن الخاصة بلقاح فيروس كورونا بمختلف الإدارات الصحية التسعة في محافظة المنيا بصفة عامة، والإدارة الصحية بمدينة بني مزار بصفة خاصة، للتأكد من وجود جميع الجرعات المسلمه المخازن.

وكيل صحة المنيا يتابع انتظام فرق التطعيم بلقاح كورونا

وتابع الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في وقت سابق، انتظام عمل فرق التطعيم والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة، تيسيراً على المواطنين، وذلك بمكان تواجد الأتوبيس الخاص بتسجيل المواطنين، بجوار نادي الشرطة بكورنيش النيل، مؤكداً أن الحملة ستجوب الأماكن العامة والميادين والشوارع الرئيسية بالمحافظة، وذلك للوصول لكافة فئات المواطنين المستهدفين.

وأكد «النادي» أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح، والرد على استفسارات المواطنين، والمساعدة على التسجيل على موقع الوزارة الصحة، مناشداً المواطنين بسرعة التسجيل وتلقي اللقاح، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.