القوى العاملة: التفتيش على 100 منشأة وتعيين 26 شابا في مطروح

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، بتعيين 26 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين وصل عددهم لـ364 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أغسطس الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا بصرف 87 ألف جنيه للعمالة المسجلة، كما تم صرف 125 ألفا و587 جنيها في إطار مبادرة «عنيك في عنينا»، لإجراء الكشف الطبي على العمالة بمواقع العمل داخل المحافظة.

التفتيش على منشىآت لمتابعة الإجراءات الاحترازية

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 100 منشأة، والقيام بـ22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16محضر سلامة وصحة مهنية، فضلا عن عقد ندوتين توعيتين.

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 280 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي قامت بالتفتيش على 285 منشأة، وأسفر عن تحرير 49 محضرا لمنشآت مخالفة، وبحث 3 شكاوى عمالية.