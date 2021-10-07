القوى العاملة: تحصيل 344 ألف جنيه جزء من مستحقات طبيب مصري بجدة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية جزء من مستحقات الدكتور المصري «عماد .ح» استشاري تجميل بلغت 82 ألفًا و140 ريالًا سعوديًا أي ما يوازي 344 ألفا و166 جنيها مصريًا تقريبًا.

الوزير يكلف مكتب التمثيل العمالي بمتابعة المستحقات

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الدكتور المصري "عماد .ح" استشاري تجميل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

82 ألف و 140 ريالًا سعوديًا

وقال الملحق العمالي عبد الحليم محمود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، إنه بالتفاوض وديًا مع كفيل مستشفى أندلسية بجده للحصول على مستحقات الدكتور «عماد.ح» استشاري التجميل نجح المكتب في الحصول على جزء من مستحقاته، وبلغت 82 ألفا و140 ريالًا سعوديًا مع إعطائه تأشيرة خروج وعودة.

وأضاف القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بجدة، أن الدكتور رفض عرض مقدم له من مستشفى السعودي الألماني بزيادة 10 آلاف ريال عن راتبه بمستشفي أندلسية.