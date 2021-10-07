«القوى العاملة»: تعيين 740 شابا.. بينهم 5 من ذوي الهمم ببني سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 740 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوي القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة «كعب العمل» بشركات القطاع الخاص والاستثماري، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 4019 شاباً، فضلاً عن استخراج 908 تراخيص مزاولة مزاولة حرفة، و952 شهادة قياس مستوى المهارة.

تلقى وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 494 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات، كما جرى التفتيش على 209 منشآت من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 40 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 45 ألف جنيه، بواقع 9 منح مولود جديد بمبلغ 18 ألف جنيه، ومنحتان وفاة لأحد الأقارب بمبلغ 4000 جنيه، وصرف 10 منح لإجراء عمليات جراحية كبرى وصغرى بمبلغ 23 ألف جنيه.