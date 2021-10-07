معرض «خبايا الذهب» بالأقصر يضم 747 عملة ومشغولات ذهبية (صور وفيديو)

شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، افتتاح المعرض المؤقت بعنوان «خبايا الذهب»، الذي يضم مجموعة من المشغولات الذهبية والقطع الأثرية الفخارية، التي عُثر عليها من قبل بعثات مصرية وأجنبية، أثناء العمل داخل المقابر والمعابد الفرعونية، على مدار سنوات طويلة.

وجرى افتتاح المعرض بحضور الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور مصطفى الصغير، مدير عام معابد الكرنك والمشرف على مشروع إحياء طريق الكباش الفرعوني، وصلاح الماسخ، مفتش آثار بمعبد الكرنك، وأحمد خليفة، مسؤول العلاقات العامة بهيئة الآثار بمحافظة الأقصر.

«مصطفى وزيري»: العثور على 747 قطعة ذهبية وأثرية

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، يضم المعرض المؤقت، الذي أقامه متحف الأقصر للفن المصري، حوالي 747 قطعة من المشغولات الذهبية المختلفة والعملات الذهبية، تعود لعصور قديمة، بدايةً من العصور الفرعونية مروراً بالعصر الروماني، ثم العصر الإسلامي.

العثور على أقدم دينار للخليفة الأموي عبد الملك بن مروان

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بث مباشر على صفحات «الوطن»، أن مجموعات المقتنيات المتميزة بمتحف الأقصر، من ضمنها مجموعة من العملات الذهبية، حوالي 690 قطعة نقدية، تم العثور عليها في «خبيئة الدير الأبيض»، فضلاً عن 29 قطعة تم العثور عليها في منطقة «العساسيف»، إضافة إلى مجموعة من الأساور والحلقان الذهبية بأحجام مختلفة، فضلاً عن أقدم دينار، يعود لـ«الخليفة عبد الملك بن مروان»، خلال الفترة الأموية.

وأكد «وزيري» أن المصري القديم اهتم بشكل كبير بالذهب عن الفضة، خاصةً لارتباطه بلون الشمس الذهبي، كما كان أرخص سعراً من الفضة قديماً، واشتهر المصري القديم بالحُلي، منها مجموعة الملك الشهير توت عنخ آمون، الذي عُرف باقتناء الذهب، واهتم بطرق استعماله وصهره، فضلاً عن ارتباط اللون الأصفر للذهب بقرص الشمس.

افتتاح أولى فعاليات «سينما المتحف نافذة على الحضارة المصرية»

وعقب افتتاح معرض الفن المصري، اُفتتحت أولى فعاليات «سينما المتحف نافذة على الحضارة المصرية»، وسط عدد من السياح المصريين والأجانب، وأهالي محافظة الأقصر، كما قدم الأطفال عرضاً فنياً على أنغام الموسيقى الوطنية والفرعونية، ثم تم عرض الفيلم السينمائي «المومياء»، للمخرج شادي عبد السلام، على واجهة المتحف.

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ونوهت إدارة متحف الأقصر على من يرغب الحضور حجز تذاكر مسبقة من شباك التذاكر، وتبلغ قيمة التذكرة 30 جنيها للمصري، و10 جنيهات للطلاب، فيما تبلغ تذكرة التصوير الفوتوغرافي التذكاري بالكاميرا، ولكن بدون فلاش، وسعر التذكرة 20 جنيهاً فقط للتصوير الفوتوغرافي.