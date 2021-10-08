9 معلومات عن «خبايا الذهب» في الأقصر.. «أساور وقلادهات ودنانير»

افتتح الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، متحف الأقصر للفن المصرى، المواجهة لكورنيش النيل، تحت عنوان «خفايا الذهب»، في معرض هو الأول من نوعه، والذي يحوي المشغولات الذهبية والقطع الأثرية في العصور القديمة بداية من العصر الفرعوني مرورًا بالعصر الروماني ثم العصر الإسلامي، والتي تم العثور عليها من قبل عدد من العاملين في البعثات المصرية والأجنبية خلال أعمالها في المناطق الأثرية أثناء أعمال الحفر، بحضور الدكتور مصطفى الصغير مدير عام معابد الكرنك، وصلاح الماسخ مفتش آثار بمعبد الكرنك، وأحمد خليفة مسئول العلاقات العامة بآثار الأقصر.

9 معلومات عن متحف «خبايا الذهب» في الأقصر

وحسب الدكتور مصطفى الوزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار:

1) المعرض المؤقت في متحف الأقصر للفن المصرى، به حوالي 747 قطعة من المشغولات الذهبية المختلفة والعملات الذهبية.

2) تعود المشغولات الذهبية والقطع الأثرية لعصور قديمة، تبدأ من العصر الفرعوني، ثم العصر الروماني ثم العصور الإسلامية.

3) ضمن القائمة التي عُثر عليها، توجد مجموعة من العملات الذهبية تصل لـ 690 قطعة.

4) تضم القطع الذهبية أساور وقلادات وحلقان بأحجام مختلفة، عُثر عليها في خبيئة الدير الأبيض.

5) تم العثور على 29 عملة ذهبية تعود للعصور القديمة في منطقة العساسيف.

6) ضمن القطع الذهبية من العملات، تم العثور على أقدام دينار وهو عود لعبدالله ابن مروان في الفترة الأموية.

7) ارتبط المصريون القدماء بالذهب أكثر من الفضة.

8) سبب ارتباط المصري القديم بالذهب بسبب اللون الأصفر وارتباطه بلون الشمس.

9) الذهب كان أرخص سعرًا لذا كان يُستعمل أكثر من الفضة.